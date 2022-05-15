Виктор Гусев ожидает результативного матча между «Спартаком» и «Зенитом»

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Известный спортивный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Виктор Гусев ожидает результативного матча между «Спартаком» и «Зенитом»
  • РИА Новости

«Зенит» идёт без поражений в РПЛ 17 матчей кряду. Кстати, в матче первого круга забили обе команды. Тогда «Зенит» разгромил соперника со счётом 7:1. В последний раз в Москве соперники сыграли вничью, а забили тоже обе команды. Вот и на этот раз ожидаю голы с обеих сторон», — цитирует Гусева «Чемпионат».

По его словам, у команд в данный момент отсутствуют турнирные амбиции. Он напомнил, что «Зенит» досрочно стал чемпионом, а «Спартак» гарантировал себе место в элитном дивизионе.

«Можно говорить только о личной мотивации. Может быть, захочет забить по известным причинам Дзюба. Может быть, хорошо сыграет Бакаев, судьба которого в «Спартаке» пока не слишком ясна. «Спартак» провалил сезон столетия. Но команда вышла в финал Кубка России, победили ЦСКА, захотят победить и «Зенит», — пояснил Гусев.

«Зенит» (64 очка) идёт на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.  

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут».

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