Блахович победил Ракича в главном бою турнира UFC Vegas 54

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Польский боец смешанных единоборств (ММА) Ян Блахович одержал победу над Александром Ракичем из Австралии в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 54.
Блахович победил Ракича в главном бою турнира UFC Vegas 54
  • Legion-Media

39-летний поляк победил техническим нокаутом. Ракич получил травму колена и не смог продолжить бой. Поединок в полутяжёлой весовой категории, который прошёл в Лас-Вегасе (США, штат Невада), завершился в третьем раунде.

На счету Блаховича 29 побед (9 нокаутом). В активе 30-летнего Ракича 14 побед (9 нокаутом).

Ранее исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко поделился подробностями формата реалити-шоу с участием российских бойцов смешанных единоборств (ММА) Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

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