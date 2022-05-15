Блахович победил Ракича в главном бою турнира UFC Vegas 54

Польский боец смешанных единоборств (ММА) Ян Блахович одержал победу над Александром Ракичем из Австралии в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 54.

Legion-Media