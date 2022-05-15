Блахович победил Ракича в главном бою турнира UFC Vegas 54
- Legion-Media
39-летний поляк победил техническим нокаутом. Ракич получил травму колена и не смог продолжить бой. Поединок в полутяжёлой весовой категории, который прошёл в Лас-Вегасе (США, штат Невада), завершился в третьем раунде.
На счету Блаховича 29 побед (9 нокаутом). В активе 30-летнего Ракича 14 побед (9 нокаутом).
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