Американский боксёр Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира

Американец Джермелл Чарло защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксёрской организации (WBO).

31-летний боец из Луизианы в поединке в весовой категории до 69,9 кг одержал победу над аргентинцем Брайаном Кастаньо техническим нокаутом в десятом раунде.

Бой прошёл в Карсоне (США, штат Калифорния).

На счету Чарло 35 побед (19 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Он в третий раз защитил пояс WBC и во второй — IBF и WBA.

Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.