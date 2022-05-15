Американский боксёр Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира
- AP
31-летний боец из Луизианы в поединке в весовой категории до 69,9 кг одержал победу над аргентинцем Брайаном Кастаньо техническим нокаутом в десятом раунде.
Бой прошёл в Карсоне (США, штат Калифорния).
На счету Чарло 35 побед (19 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Он в третий раз защитил пояс WBC и во второй — IBF и WBA.
Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.