«Каролина» Свечникова вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда Рода Бриндамора на своём льду нанесла поражение «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции со счётом 3:2.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Макс Доми (24-я и 31-я минуты), Теуво Терявяйнен (19-я). У «Брюинз» отличились Джейк Дебраск (26-я) и Давид Пастрняк (60-я).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников нанёс два броска в створ ворот и провёл восемь силовых приёмов.

Счёт в серии стал 4-3. Во втором раунде Кубка Стэнли «Каролина» сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Александр Овечкин в будущем сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона.