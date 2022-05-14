Анчелотти: согласен с Салахом, что он лучший в мире на своей позиции

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха лучшим футболистом мира на своей позиции.

«Салах сказал, что на своей позиции он лучший в мире, и я думаю, что он прав. Я согласен с ним. На его позиции, да, он лучший в мире», — цитирует Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Салах провёл 49 матчей в составе «Ливерпуля», забил 30 мячей и отдал 16 результативных передач.

28 мая «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Ранее сообщалось, что Салах получил травму в финальном матче Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси».