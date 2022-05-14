Тикнизян: отстранение России от еврокубков повлияло на «Локомотив», но не на мотивацию

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как отстранение российских команд от участия в еврокубках сказалось на столичной команде.

«Исключение из еврокубков повлияло на команду, но не на мотивацию. Скорее, на наше настроение. Но болельщики приходят и поддерживают нас, мы обязаны выигрывать и показывать хорошую игру», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

По его мнению, в России созданы все условия для легионеров. Он подчеркнул, что иностранные игроки чувствуют себя здесь как дома, а футболисты поддерживают друг друга и пытаются абстрагироваться от ситуации, которая сейчас происходит.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами.