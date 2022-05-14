Кононов считает, что футбол в России будет прогрессировать

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Локомотивом».

«Думаю, футбол сегодня понравился всем. В первом тайме лучше играло «Динамо», во втором — «Локомотив». Мне очень симпатизирует футбол, где концентрируются на атаке, хотя про оборону тоже не надо забывать. Отличный футбол», — передаёт слова Кононова Sport24.

По его словам, в РПЛ во многих клубах стали уделять большое внимание молодому поколению. Кононов также подчеркнул, что молодые тренеры стали ориентироваться на атакующий футбол.

«Думаю, наш футбол всё равно будет прогрессировать, независимо от того, будут тут иностранцы играть или нет», — заключил Кононов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:3, хотя после первого тайма гости выигрывали с разницей в два мяча.

«Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в таблице чемпионата России по футболу. «Локомотив» (45) находится на шестой строчке.

Ранее бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поздравил Фёдора Смолова, который сравнялся с ним в списке лучших бомбардиров РПЛ.