Павлюченко: рад, что Смолов догнал меня в списке лучших бомбардиров РПЛ

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поздравил Фёдора Смолова, который сравнялся с ним в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Негодяй он, конечно. Очень рад за Фёдора. Желаю, чтобы он и дальше продолжал забивать голы. Я не расстроился, что он меня догнал. Дай Бог ему здоровья и пусть догоняет тех, кто впереди», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Для 32-летнего российского форварда это 94-й мяч в РПЛ. Столько же у Павлюченко.

Лидером является нападающий «Зенита» Артём Дзюба, у которого 148 мячей в лиге. Второе место занимает бывший игрок санкт-петербургского клуба Александр Кержаков (133).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами.