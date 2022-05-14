«Байер» в первом матче Лунёва в Бундеслиге одолел «Фрайбург» и завоевал бронзу чемпионата

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Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в матче заключительного, 34-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Байер» в первом матче Лунёва в Бундеслиге одолел «Фрайбург» и завоевал бронзу чемпионата
  • AP

Игра состоялась в Леверкузене и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Лукас Аларио (53') и Эксекиэль Паласиос (90+7'). Гости ответили голом Яника Хаберера (88').

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв в этой встрече дебютировал за команду в чемпионате Германии. 

«Байер» набрал 64 очка и занял третье место по итогам сезона, опередив на шесть баллов «Лейпциг», который возглавляет бывший главный тренер Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Вольфсбург» не выявили победителя в заключительном туре Бундеслиги.

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