«Байер» в первом матче Лунёва в Бундеслиге одолел «Фрайбург» и завоевал бронзу чемпионата

Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в матче заключительного, 34-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра состоялась в Леверкузене и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Лукас Аларио (53') и Эксекиэль Паласиос (90+7'). Гости ответили голом Яника Хаберера (88').

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв в этой встрече дебютировал за команду в чемпионате Германии.

«Байер» набрал 64 очка и занял третье место по итогам сезона, опередив на шесть баллов «Лейпциг», который возглавляет бывший главный тренер Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Вольфсбург» не выявили победителя в заключительном туре Бундеслиги.