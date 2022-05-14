Мячи Тугарева и Полоза принесли «Ростову» победу над «Химками» в 29-м туре РПЛ

«Ростов» на своём поле одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Ростове-на-Дону и завершилась в пользу подопечных Валерия Карпина — 2:1.

На 12-й минуте хозяев вывел вперёд Роман Тугарев, а на 17-й Дмитрий Полоз удвоил преимущество ростовчан. У гостей на шестой компенсированной минуте забил Резиуан Мирзов.

«Ростов» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Химки» (29) — на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Уфе» и вылетел из РПЛ.