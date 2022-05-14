Галаев: изменение политической ситуации может повлиять на число участников корпоративных игр

Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев отметил, что изменение политической ситуации в мире может привести к росту числа участников международных корпоративных игр, которые пройдут в Москве в 2023 году.

«Изменение политической ситуации в мире может повлиять на массовость мероприятия. Пока ждём 5 тыс. любителей. Эта цифра оптимальна и с учётом имеющихся спортивных объектов, и по времени проведения. Если мы будем понимать, что цифра растёт, примем меры. Мы знаем, сколько спортсменов от России можем предоставить. Наши друзья из Ирана сегодня уже заявили, что могут привезти около 500 человек на эти игры. Подключатся страны бывшего СНГ. Ведём переговоры с Турцией, Израилем. Сербы будут активно участвовать. Китайцы хотят, но у них пока полный локдаун. Многие страны готовы с нами взаимодействовать и сотрудничать. Спорт — вне политики», — заявил Галаев.

Сроки проведения международных корпоративных игр пока не определены. Планируется, что мероприятие пройдёт по 18 видам спорта. В Москву в 2023 году приедут представители более чем 17 стран.

Ранее сообщалось, что бюджет международных корпоративных игр составит от 150 млн до 300 млн рублей.