Бюджет международных корпоративных игр в Москве составит от 150 млн до 300 млн рублей

Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев заявил, что бюджет международных корпоративных игр в 2023 году составит от 150 млн до 300 млн рублей.

«Корпоративный спорт удобен тем, что менее затратен, поскольку не нужно строить для проведения соревнований специализированные спортивные объекты. Достаточно той инфраструктуры, которая уже имеется. Бюджет мероприятия составит от 150 млн до 300 млн рублей, но будем включать ещё партнёров и спонсоров. Возможно, эта сумма увеличится», — отметил Галаев.

На международных корпоративных играх в Москве в 2023 году выступят порядка 5 тыс. спортсменов. Ожидается, что в Россию приедут любители более чем из 17 стран.

Ранее сообщалось, что соревнования пройдут по 18 видам спорта.