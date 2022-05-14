В 2023 году в Москве пройдут международные корпоративные игры по 18 видам спорта

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Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев сообщил, что в 2023 году в Москве состоятся международные корпоративные игры по 18 видам спорта.
В 2023 году в Москве пройдут международные корпоративные игры по 18 видам спорта
  • РИА Новости

«Как минимум 17 стран готовы подписать с нами соглашение о сотрудничестве в области развития любительского и корпоративного спорта. Для нас это серьёзный шаг. Ранее входили в Международную федерацию корпоративного спорта. Нас в этом году попросили прекратить деятельность, приостановили членство. Тогда с нашими друзьями быстро созвонились, списались и решили, что у нас есть силы и возможности создать свою собственную организацию, которая будет объединять корпоративный спорт», — заявил Галаев.

Сроки проведения международных корпоративных игр пока не определены. Планируется, что мероприятие пройдёт по 18 видам спорта.

«У нас вообще есть турниры по 53 видам спорта, однако определили 18 основных. Планируем, что примерно через пару месяцев за летний период мы определим все страны, которые войдут в создаваемое нами международное объединение, и осенью подпишем полноценное соглашение с дружественными государствами. До конца года планируем решить все юридические вопросы. Международные корпоративные игры будут первым мероприятием новой организации», — добавил глава «Трудовых резервов».

Ранее сообщалось, что в Москве в феврале 2023 года пройдут корпоративные игры под эгидой Международной федерации корпоративного спорта.

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