Известные спортсмены станут амбассадорами международных корпоративных игр

Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев рассказал, что для популяризации международных корпоративных игр в качестве амбассадоров будут привлечены знаменитые спортсмены.

«Обязательно хотим привлекать спортсменов. У нас в планах создание целого направления спортивных амбассадоров для любителей, которые являются медийными, популярными, прославленными спортсменами. Как только мы объявим даты проведения наших международных мероприятий, начнём формировать пул амбассадоров из разных стран», — отметил Галаев.

При этом, по словам президента «Трудовых резервов», профессиональные спортсмены не могут принимать участие в корпоративных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что бюджет международных корпоративных игр составит от 150 млн до 300 млн рублей.