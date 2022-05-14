Парфёнов заявил, что расстроен вылетом «Арсенала» в ФНЛ

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал вылет своей бывшей команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Я расстроен тем, что «Арсенал» вылетел, потому что знаю футболистов. Вопросы надо задавать тем, кто сейчас внутри клуба, а ко мне какие могут быть вопросы», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

По его словам, когда он работал в «Арсенале», у команды не было времени сыгрываться и клуб через матчи начинал выстраивать систему. Он также подчеркнул, что в начале сезона «Арсенал» не набрал столько очков, сколько хотел.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» уступил в гостях «Уфе» со счётом 1:2 и потерял все шансы закрепиться в чемпионате. Впервые с 2015 года «Арсенал» вылетает в ФНЛ.

Ранее руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что власти Тульской области будут поддерживать футбольный клуб вне зависимости от того, будет команда участвовать в РПЛ или нет.