Сушинский отреагировал на отстранение тренера академии «Авангарда»

Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал решение клуба отстранить от тренерской деятельности Егора Шастина, оскорблявшего хоккеистов клубной академии.

«Не слышал ничего об этом. Я не знаю внутренних дел клуба. Главное, что расследование сейчас ведётся. Я слежу за «Авангардом». Очень жаль клуб. К сожалению, им сейчас управляют такие люди», — приводит слова Сушинского Sport24.

14 мая в сети появилось видео, как Шастин в поезде общается с молодыми игроками клуба с использованием ненормативной лексики, а также угрожает им. Многие предположили, что тренер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что тренер академии «Авангарда» отстранён от работы на время расследования.