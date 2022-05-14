Тренер академии «Авангарда» отстранён от работы на время расследования

Тренер молодёжной команды «Авангард» Егор Шастин отстранён от работы после скандального видео.

«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети интернет, в хоккейной академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранён от тренерской деятельности в академии», — сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение, о котором команда сообщит дополнительно.

14 мая в сети появилось видео, на котором Шастин в поезде общается с молодыми игроками клуба с использованием ненормативной лексики, а также угрожает им. Многие предположили, что тренер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков позволил себе расистское высказывание в адрес темнокожей волейболистки из екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.