Тренер академии «Авангарда» отстранён от работы на время расследования

Короткая ссылка
Тренер молодёжной команды «Авангард» Егор Шастин отстранён от работы после скандального видео.
Тренер академии «Авангарда» отстранён от работы на время расследования
  • РИА Новости

«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети интернет, в хоккейной академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранён от тренерской деятельности в академии», — сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение, о котором команда сообщит дополнительно.

14 мая в сети появилось видео, на котором Шастин в поезде общается с молодыми игроками клуба с использованием ненормативной лексики, а также угрожает им. Многие предположили, что тренер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков позволил себе расистское высказывание в адрес темнокожей волейболистки из екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить