Газизов: «Уфа» заслужила победу над «Арсеналом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы заслужили эту победу. Эмоции перед матчем били сильно, у меня они били через край. Игра с «Рубином»? Нам деваться некуда, нам нужны победы — и всё. Поэтому сейчас надо чуть сбросить эмоциональный груз, впереди тяжёлая неделя и игра», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

«Уфа» одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче РПЛ.

Уфимский клуб набирает 27 очков, располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и сравнивается по очкам с «Уралом». «Арсенал» с 23 очками находится на последней, 16-й строчке.

Ранее Газизов рассказал, что не получал никакой информации о проекте Кубка РПЛ.