Кечинов ожидает открытый футбол в матче РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Мне кажется, игра будет открытой и зрелищной, ведь результат уже не довлеет ни над «Спартаком», ни над «Зенитом». Так что жду открытого, раскрепощённого футбола, чтобы болельщики получили удовольствие и увидели много забитых голов», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Он отметил, что победа над санкт-петербургской командой станет для болельщиков красно-белых приятным подарком. Однако настоящую радость подарит только победа над «Динамо» в финале Кубка России.

За два тура до окончания чемпионата красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице с 37 очками. Санкт-петербургский клуб (64) досрочно оформил победу в РПЛ.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».