Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за 1:7

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает всё, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», — цитирует Карреру «Чемпионат».

За два тура до окончания чемпионата красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице с 37 очками, а санкт-петербургский клуб в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в РПЛ.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».