Непомнящий раскритиковал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал идею с переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Я уже не удивляюсь этим чиновникам. Они говорят, не подумав. Не думаю, что это от большого ума. Во-первых, я не представляю, как можно перейти в другую ассоциацию. Это же невозможно по законам ФИФА, как я понимаю. Во-вторых, в Азии убогие люди играют, что ли? Азиатские команды вполне достойные», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Он также сказал, что не понимает отношение Союза европейских футбольных ассоциаций к России. По его словам, УЕФА то хочет продолжения сотрудничества, то легко выбрасывает Россию за борт мирового футбола.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе России в AFC.