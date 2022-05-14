Жиго заявил, что останется фанатом «Спартака» навсегда

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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о своих переживаниях перед уходом из московской команды.
Жиго заявил, что останется фанатом «Спартака» навсегда
  • РИА Новости

«Я навсегда останусь фанатом красно-белых. Благодаря «Спартаку» я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрёл огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь», — цитирует Жиго пресс-служба «Спартака».

Он признался, что у него уже есть идея, как провести прощальный вечер с одноклубниками.

«Но пока говорить об этом рано. Сейчас у меня одна мечта — поднять Кубок России над головой, прежде чем отправиться во Францию», — заключил он.

Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». Француз в конце сезона-2021/22 перейдёт в «Марсель».

«Спартак» в финале Кубка России встретится с московским «Динамо» на поле стадиона «Лужники» 29 мая.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».

 

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