Свищёв высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свищёв высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ
  • AP

«Конечно, он очень расстроен. Александр — лидер команды, хотел вывести её вперёд», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, если бы политические деятели не победили спорт, Россия смогла бы принять участие в чемпионате мира. Он также подчеркнул, что Овечкин мог присоединиться к сборной и помочь команде на этом турнире.

«Овечкин — это бренд, который притягивает внимание и который может сплотить нашу национальную команду», — заключил Свищёв.

«Вашингтон» уступил в овертайме плей-офф НХЛ, проиграв «Флориде Пантерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:4). Счёт в серии — 2-4.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением, что у Овечкина будет ещё шанс завоевать Кубок Стэнли.

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