Аршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своих впечатлениях по работе с бывшим главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Диком Адвокатом.

«Все, кто находился в команде, получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом, от игры и от нахождения в команде. Было много сильных футболистов. И сейчас, конечно, есть чувство ностальгии по тому периоду. Но что касается романтики, у каждого она своя», — заявил в эфире радио «Зенит» Аршавин.

Он вспомнил, что голландский специалист, фишки на установке перед игрой никогда не двигал. По его словам, обычно он писал на листе одни и те же тезисы.

«Так как мы побеждали часто, переписывать ему приходилось крайне редко», — сказал Аршавин.

Адвокат руководил «Зенитом» с 2006 по 2009 год. Вместе с голландцем российский клуб стал чемпионом страны, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА.

Ранее Аршавин заявил, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку по силам догнать Олегу Романцева по числу титулов чемпиона России.