Губерниев считает бредом переход России в Азиатскую конфедерацию футбола

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал идею с переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Россия — европейская страна. Переход в Азию — это бред! Это моя точка зрения. Даже с учётом реалий сегодняшнего дня я не представляю этого. России нужно возвращаться во все европейские институты», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею с переходом РФС в AFC.