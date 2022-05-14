Кристиансен подверг критике поведение Степановой

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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен критически высказался о поведении отстранённых от международных соревнований российских спортсменов.
Кристиансен подверг критике поведение Степановой
  • AP

«Я не знаю, осознают ли они, как тяжело им будет вернуться, когда у них там такие настроения. К сожалению, это их мнение. Вполне возможно, что люди боятся за собственную жизнь, но я нахожу выступления Степановой разочаровывающими и неприятными», — цитирует Кристиансена Dagbladet.

Напомним, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным и заявила, что Россия стала сильной страной, и не всем в мире это нравится. После этого норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен назвал её выступление шокирующим.

Ранее Степанова высказалась о критике в свой адрес со стороны иностранных спортсменов.

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