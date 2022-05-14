Тихонов жёстко ответил Губерниеву, который назвал его маразматиком и агентом ЦРУ

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на критику известного комментатора Дмитрия Губерниева.
Тихонов жёстко ответил Губерниеву, который назвал его маразматиком и агентом ЦРУ
  • РИА Новости

«Безграмотность и неуважение к старшему поколению у Губерниева давно. Мои результаты вписаны в историю и в книгу рекордов Гиннесса! А он кто? Губерниев — гребец третьего разряда! Он не стоит даже обсуждения», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он рассказал, что скоро ему предстоит большое политическое событие, на котором он поднимет вопрос по поводу оскорблений со стороны Губерниева. По его словам, комментатора за его поведение уже ненавидит вся Россия.

Тихонов раскритиковал поездку тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США и обвинил её в хамстве и наплевательском отношении к закону Родченкова. Позже Губерниев ответил на это заявление, назвав олимпийского чемпиона маразматиком и агентом ЦРУ.

Ранее Тихонов признался, что не видит проблемы в решении УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на сезон-2022/23.

 

 

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