Бубка заступился за Свитолину после резких слов Тарпищева

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Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка обратился со словами поддержки к Элине Свитолиной после резкого высказывания президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.
Бубка заступился за Свитолину после резких слов Тарпищева
  • AP

«Свитолина — призёр Олимпиады и выдающаяся украинская спортсменка. Она заслуживает максимального уважения и восхищения. Мы поддерживаем каждого спортсмена, который выступает за мир и против войны», — написал Бубка в своих социальных сетях.

27-летняя украинская теннисистка обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Свитолина слишком много берёт на себя.

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