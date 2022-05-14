Бубка заступился за Свитолину после резких слов Тарпищева
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«Свитолина — призёр Олимпиады и выдающаяся украинская спортсменка. Она заслуживает максимального уважения и восхищения. Мы поддерживаем каждого спортсмена, который выступает за мир и против войны», — написал Бубка в своих социальных сетях.
27-летняя украинская теннисистка обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем».
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Свитолина слишком много берёт на себя.