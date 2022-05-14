Степашин поделился воспоминаниями о супруге Льва Яшина Валентине

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какой ему запомнилась Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина.
Степашин поделился воспоминаниями о супруге Льва Яшина Валентине
  • РИА Новости

«У неё была искринка в глазах, чувство юмора, удивительный человек. Лев Иванович был блестящий, великий вратарь, но очень домашний и добрый человек. Великим спортсменом и политиком может стать только тот, у которого есть тыл. Тыл Льва Яшина – это Валентина Тимофеевна», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Он отметил, что клуб уже договорился с «Локомотивом» почтить её память в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, если московский клуб выиграет Кубок России, то обязательно привезёт трофей в квартиру Яшиных.

10 мая Валентина Яшина скончалась в возрасте 91 года. Причины смерти пока неизвестны. Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Сам футболист ушёл из жизни 20 марта 1990-го.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, как познакомился с Яшиной.

 

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