Смертин поделился воспоминаниями о знакомстве с Валентиной Яшиной

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, как познакомился с Валентиной Яшиной, вдовой легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина.

«Мы познакомились из-за меркантильного вопроса. Я работал в «Динамо», и коммерческий директор попросил обратиться к Валентине Тимофеевне, чтобы получить согласие на производство мерча с подписью её мужа», — написал Смертин в своём блоге на Sports.ru.

По словам спортсмена, его предупредили, что Яшина очень своенравная женщина и поменять её мнение очень сложно, поэтому он сильно волновался.

«Договорились встретиться на следующий день, она дала адрес. Мы с Валентиной Тимофеевной пошли на кухню, и она настояла на том, чтобы я поел. Позже предложила выпить по 30 граммов водки. И как отказать? Разговорились, и вдруг мне стало совсем неловко — да-да, я вспомнил цель визита», — добавил Смертин.

10 мая Валентина Яшина скончалась в возрасте 91 года. Причины смерти пока неизвестны. Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Сам футболист ушёл из жизни 20 марта 1990-го.

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