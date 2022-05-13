Смертин: несмотря на ангельский внешний вид, Валентина Яшина была с характером

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал о характере скончавшейся Валентины Яшиной, вдовы легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина.

«Достал листы А4 с изображением вещей, которые «Динамо» хотело производить. Выбор был очень широкий – от футболок до, условно, сланцев и пепельниц. Валентина Тимофеевна подошла к выбору очень серьёзно», — написал Смертин в своём блоге на Sports.ru.

По его словам, жена Яшина постоянно что-то вычёркивала и создавалось впечатление, что из идей вообще ничего не останется.

«Несмотря на ангельский внешний вид, она была с характером, всегда отстаивала честь Льва Иваныча. Но компромисса мы достигли: футболки с Яшиным появились в магазинах и были очень популярны. У меня до сих пор две таких», — добавил Смертин.

10 мая Валентина Яшина скончалась в возрасте 91 года. Причины смерти пока не известны. Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Сам футболист ушёл из жизни 20 марта 1990-го.

Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким скончавшейся Яшиной.