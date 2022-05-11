«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной
«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
В «Динамо» подчеркнули, что Валентина Яшина всегда поддерживала команду и каждого её игрока.
Сам вратарь ушёл из жизни 20 марта 1990 года.
Яшин становился олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы — 1960 в составе сборной СССР. В 1963-м он получил «Золотой мяч» по версии журнала France Football как лучший игрок мира. С тех пор ни один вратарь не получал эту премию.
Ранее сообщалось, что скончалась вдова Льва Яшина Валентина.