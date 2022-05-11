«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной

Московский футбольный клуб «Динамо» выразил соболезнования родным и близким скончавшейся в возрасте 91 года Валентины Яшиной, вдове легендарного вратаря команды Льва Яшина.

«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В «Динамо» подчеркнули, что Валентина Яшина всегда поддерживала команду и каждого её игрока.

Сам вратарь ушёл из жизни 20 марта 1990 года.

Яшин становился олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы — 1960 в составе сборной СССР. В 1963-м он получил «Золотой мяч» по версии журнала France Football как лучший игрок мира. С тех пор ни один вратарь не получал эту премию.

Ранее сообщалось, что скончалась вдова Льва Яшина Валентина.