Опубликовано видео результативного паса голкипера «Рейнджерс» Шестёркина

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В сети появилось видео результативной передачи российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».
Опубликовано видео результативного паса голкипера «Рейнджерс» Шестёркина
  • AP

26-летний воспитанник московского «Спартака» от свои ворот отдал передачу на синею линию зоны соперников Мике Зибанеджаду. После этого паса Крис Крайдер (34-я минута) забросил шайбу.

Российский голкипер отразил 31 бросок. 

Игра, которая прошла на льду стадиона PPG Paints Arena, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Рейнджерс». Счёт в серии — 3:3. Седьмой матч состоится 15 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал одним из претендентов на «Харт Трофи».

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