Спортивный врач: мельдоний стал обнаруживаться в молоке

Кандидат биологических наук Александр Мирошников сообщил, что после выпитого за сутки одного литра молока в допинг-пробе спортсмена может быть обнаружен мельдоний.

«Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, потому что коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний. И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами», — цитирует ТАСС доцента кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ).

Он добавил, что, согласно ряду исследований, «молоко будет фонить на мельдоний». В одной из работ 2021 года говорится, что один выпитый литр молока в день может дать положительный результат на мельдоний.

В данный момент 41 российский спортсмен отбывает дисквалификацию за употребление мельдония.

Ранее дисквалифицированная теннисистка Елизавета Дёмина рассказала о советах тренера употреблять милдронат.