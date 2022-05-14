Спортивный врач: мельдоний стал обнаруживаться в молоке

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Кандидат биологических наук Александр Мирошников сообщил, что после выпитого за сутки одного литра молока в допинг-пробе спортсмена может быть обнаружен мельдоний.
Спортивный врач: мельдоний стал обнаруживаться в молоке
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«Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, потому что коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний. И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами», — цитирует ТАСС доцента кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ).

Он добавил, что, согласно ряду исследований, «молоко будет фонить на мельдоний». В одной из работ 2021 года говорится, что один выпитый литр молока в день может дать положительный результат на мельдоний.

В данный момент 41 российский спортсмен отбывает дисквалификацию за употребление мельдония.

Ранее дисквалифицированная теннисистка Елизавета Дёмина рассказала о советах тренера употреблять милдронат.

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