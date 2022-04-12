Дисквалифицированная теннисистка Дёмина рассказала о советах тренера употреблять милдронат
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«Тренер давал много советов, был мне словно родным, тренировал статусных спортсменов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков», — цитирует Дёмину «Матч ТВ».
По её словам, за два месяца до турнира в Казани наставник сказал о необходимости покупки милдроната и уверял, что его принимают все спортсмены и ни у кого не возникает проблем.
«А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и всё будет хорошо. Начала пить милдронат, тренер сказал — эти таблетки выводятся из организма за две недели. Я не стала проверять, была уверена в его словах, не думала, что мне могут посоветовать плохого. Пила дней десять, по его просьбе взяла большую дозу, чтобы быстрее подействовало», — заключила Дёмина.
21 января Дёмина получила временное отстранение от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Неделю спустя ей было предъявлено обвинение в употреблении мельдония. В итоге спортсменку дисквалифицировали до 20 января 2025 года.
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