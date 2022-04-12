Дисквалифицированная теннисистка Дёмина рассказала о советах тренера употреблять милдронат

Российская теннисистка Елизавета Дёмина, которая была дисквалифицирована за употребление допинга, рассказала, что тренер посоветовал ей принимать милдронат.

«Тренер давал много советов, был мне словно родным, тренировал статусных спортсменов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков», — цитирует Дёмину «Матч ТВ».

По её словам, за два месяца до турнира в Казани наставник сказал о необходимости покупки милдроната и уверял, что его принимают все спортсмены и ни у кого не возникает проблем.

«А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и всё будет хорошо. Начала пить милдронат, тренер сказал — эти таблетки выводятся из организма за две недели. Я не стала проверять, была уверена в его словах, не думала, что мне могут посоветовать плохого. Пила дней десять, по его просьбе взяла большую дозу, чтобы быстрее подействовало», — заключила Дёмина.

21 января Дёмина получила временное отстранение от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Неделю спустя ей было предъявлено обвинение в употреблении мельдония. В итоге спортсменку дисквалифицировали до 20 января 2025 года.

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