Медведев — о состоянии после операции: через несколько дней начну тренироваться

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в ближайшее время будет готов приступить к тренировкам.
Медведев — о состоянии после операции: через несколько дней начну тренироваться
  • Gettyimages.ru

«Прошла уже неделя, с тех пор как мне сделали операцию. Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только упражнения в паре», — написал 26-летний теннисист в своих соцсетях.

Медведев пропустит до двух месяцев. Он перенёс успешную операцию по удалению грыжи.

Напомним, что Медведев в своём последнем матче уступил поляку Хуберту Хуркачу в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

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