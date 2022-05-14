Форвард «Рейнджерс» Крайдер — о Шестёркине: выручает весь сезон

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал игру голкипера команды Игоря Шестёркина в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Форвард «Рейнджерс» Крайдер — о Шестёркине: выручает весь сезон
  • AP

«Игорь выручает нас на протяжении всего года. Он делал это на каждом этапе турнира. Шестёркин сражается в каждой игре. Он был нашим лучшим игроком в течение сезона и продолжает им оставаться», — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.

26-летний российский голкипер в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:3) отразил 31 бросок и оформил одну результативную передачу. Счёт в серии — 3-3.

Шестёркин в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл шесть матчей. Его процент отражённых бросков — 90,6% при коэффициенте надёжности 3,82.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал одним из претендентов на «Харт Трофи».

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