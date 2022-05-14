«Флорида» обыграла «Вашингтон» и впервые за 26 лет вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

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«Флорида Пантерз» в овертайме обыграл «Вашингтон Капиталз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» обыграла «Вашингтон» и впервые за 26 лет вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
  • AP

Игра, которая прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из «солнечного штата».

В составе «Пантерз» шайбы забросили Райан Ломберг (27-я минута), Клод Жиру (49-я), Александр Барков (55-я) и Картер Верхаге (63-я). У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд (24-я), Никлас Бэкстрем (42-я), Ти Джей Оши (59). Евгений Кузнецов сделал одну результативную передачу.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 27 бросков. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 34 сейва.

«Флорида» выиграла серию до четырёх побед со счётом 4-2 и впервые с 1996 года вышла во второй раунд плей-офф. Следующим соперником «Пантерз» станет победитель противостояния «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-3).

В другом матче дня «Даллас Старз» переиграл «Калгари Флэймз» и сравнял счёт в серии (3-3).

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин стал одним из претендентов на «Харт Трофи».

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