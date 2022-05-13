Матыцин пригласил сборную Армении поучаствовать в соревнованиях «Мы Вместе. Спорт»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках рабочего визита.

Были подняты вопросы участия российских и армянских спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории двух стран, и сотрудничество между Россией и Арменией в сфере физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Минспорта.

«Мы приглашаем сборную Республики Армения поучаствовать в Открытых Всероссийских соревнованиях «Мы Вместе. Спорт», которые пройдут с 14 по 21 июня в Чебоксарах, а также в Летних Играх Паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт», проведение которых запланировано в Сочи со 2 по 9 октября», — цитирует Матыцина пресс-служба организации.

Матыцин отметил, что Россия рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Республикой Арменией как на двухсторонней основе, так и на площадках межгосударственных объединений.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) поднимет вопрос о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии на внеочередной генеральной ассамблее организации в ноябре.