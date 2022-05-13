Хореограф Тутберидзе планирует провести благотворительные занятия в Донецке и Луганске

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков выразил желание провести благотворительные мастер-классы по фигурному катанию в Донецке и Луганске.

«Хочу съездить в Донецк и Луганск, дать деткам, которые занимаются фигурным катаниям, и любителям танца бесплатные, благотворительные мастер-классы, заодно привезти им всякие подарочки. Наши дети имеют счастье спокойно заниматься спортом, танцевать и наслаждаться жизнью», — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».

Хореограф работает в команде Тутберидзе с 2008 года. Он сыграл значительную роль в становлении многих фигуристок «Хрустального», включая Евгению Медведеву и Камилу Валиеву.

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