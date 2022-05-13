Источник: стали известны страны, которые подали заявки на проведение ЧМ-2023 по хоккею

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Стал известен список стран, которые подали заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
Источник: стали известны страны, которые подали заявки на проведение ЧМ-2023 по хоккею
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Всего было подано два обращения, каждое из которых является совместным для нескольких стран, сообщает комментатор Горд Миллер в Twitter.

Отмечается, что желание провести чемпионат изъявили Латвия с Финляндией (Рига/Тампере) и Венгрия со Словенией (Будапешт/Любляна).

Напомним, что 26 марта Международная федерации хоккея (IIHF) отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата 2022 года.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.

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