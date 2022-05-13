СЭ: пять российских арбитров получили приглашения на курсы УЕФА в Швейцарии

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Пять судей из России получили приглашения на различные курсы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые проходят в Ньоне (Швейцария).
СЭ: пять российских арбитров получили приглашения на курсы УЕФА в Швейцарии
  • РИА Новости

Василий Казарцев повышает квалификацию как видеоарбитр, а Рафаэль Шафеев, Варанцо Петросян и Рустам Мухтаров находятся на семинаре CORE, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что Евгений Кукуляк оказался в числе судей, которых допустили к обслуживанию международных матчей, но пока что ему не хватает опыта.

Напомним, что арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) перестали получать назначения на матчи еврокубков после решения ФИФА и УЕФА отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Ашот Хачатурянц намерен прекратить совмещение должностей президента РПЛ, руководителя судейского комитета Российского футбольного союза и главы экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

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