Профсоюз футболистов отреагировал на решение российских клубов подать апелляцию в CAS

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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал решение российских клубов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.
Профсоюз футболистов отреагировал на решение российских клубов подать апелляцию в CAS
  • РИА Новости

«Если бы победа в CAS была невозможна, никто не подавал бы протест. Профсоюз всегда настаивал на том, что клубы должны самостоятельно пробовать это делать», — цитирует Зотова «РБ Спорт».

По его словам, нет никаких правовых оснований для отстранения российских клубов и сборной от еврокубков.

«Если объективно рассмотрят вопрос об отстранении, тогда нет сомнений, что клубы будут допущены до соревнований», — добавил Зотов.

Московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали в CAS апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал решение российских клубов подать апелляцию в CAS.

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