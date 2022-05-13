Профсоюз футболистов отреагировал на решение российских клубов подать апелляцию в CAS
- РИА Новости
«Если бы победа в CAS была невозможна, никто не подавал бы протест. Профсоюз всегда настаивал на том, что клубы должны самостоятельно пробовать это делать», — цитирует Зотова «РБ Спорт».
По его словам, нет никаких правовых оснований для отстранения российских клубов и сборной от еврокубков.
«Если объективно рассмотрят вопрос об отстранении, тогда нет сомнений, что клубы будут допущены до соревнований», — добавил Зотов.
Московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали в CAS апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал решение российских клубов подать апелляцию в CAS.