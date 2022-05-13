FIA дисквалифицировала гонщика Северюхина с первого этапа чемпионата Европы по картингу
- РИА Новости
Спортсмен был наказан аннулированием результата в первом этапе чемпионата, сообщает портал GPFans со ссылкой на решение FIA.
10 апреля Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата в Португалии. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем он рассмеялся.
Гонщик на турнире формально выступал под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Команда Ward Racing уже расторгла контракт с российским пилотом.
Ранее сообщалось, что автомобильный клуб Италии лишил Северюхина спортивной лицензии.