FIA дисквалифицировала гонщика Северюхина с первого этапа чемпионата Европы по картингу

Международная автомобильная федерация (FIA) дисквалифицировала российского гонщика Артёма Северюхина в связи с его поведением во время награждения на этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии.

Спортсмен был наказан аннулированием результата в первом этапе чемпионата, сообщает портал GPFans со ссылкой на решение FIA.

10 апреля Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата в Португалии. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем он рассмеялся.

Гонщик на турнире формально выступал под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Команда Ward Racing уже расторгла контракт с российским пилотом.

Ранее сообщалось, что автомобильный клуб Италии лишил Северюхина спортивной лицензии.