Экс-футболист «Зенита» назвал «Сочи» фаворитом в борьбе с «Динамо» за серебро РПЛ

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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин считает, что у «Сочи» больше шансов завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) по сравнению с «Динамо».
Экс-футболист «Зенита» назвал «Сочи» фаворитом в борьбе с «Динамо» за серебро РПЛ
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«У «Динамо» очень много молодых футболистов, которые ничего ещё не выигрывали, а у сочинцев куда более опытная команда. Думаю, что психологически им будет легче. Шансы соперников на второе место примерно равны: где-то 51 на 49 в пользу «Сочи», — приводит слова Лепёхина «Матч ТВ».

Он также отметил, что южане более мобильны, в то время как бело-голубые играют в открытый футбол и совершают ошибки, находясь под давлением.

«Динамо» и «Сочи» за два тура до конца чемпионата делят второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Сандро Шварца в 29-м туре сыграют в гостях с «Локомотивом», а команда Владимира Федотова примет на своём поле «Нижний Новгород».

Ранее экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев предположил, что победа над «Аланией» в полуфинале Кубка России поможет команде в борьбе за второе место национального чемпионата.

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