Олимпийский чемпион Спицов присоединится к команде на сборе в Крыму 19 мая

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийский чемпион Денис Спицов присоединится к команде на сборе в Крыму 19 мая.

«Команда отправится на сбор практически в полном составе, за исключением Дениса Спицова, который присоединится к нам 19 мая. Что касается Александра Большунова, то с ним всё хорошо, перед отъездом в Крым он проводил самостоятельные тренировки», — цитирует Бородавко ТАСС.

По его словам, сбор в Крыму стартует 15 мая и завершится 3 июня. Его группа отправится туда на поезде. Сбор пройдёт в посёлке Морском.

«Поезд до Симферополя идёт более суток, но я думаю, что за это время спортсмены не успеют потерять форму. А всё пропущенное обязательно наверстаем на первых же тренировках», — пояснил он.

В группу Бородавко, помимо Спицова, входят олимпийские чемпионы Алексей Червоткин, Наталья Непряева и Юлия Ступак, призёры Олимпийских игр Александр Терентьев и Иван Якимушкин, а также Никита Денисов, Артём Мальцев, Мария Истомина и Дарья Непряева.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропустит первый сбор в группе Сорина.