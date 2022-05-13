Олимпийский чемпион Спицов присоединится к команде на сборе в Крыму 19 мая

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийский чемпион Денис Спицов присоединится к команде на сборе в Крыму 19 мая.
Олимпийский чемпион Спицов присоединится к команде на сборе в Крыму 19 мая
  • РИА Новости

«Команда отправится на сбор практически в полном составе, за исключением Дениса Спицова, который присоединится к нам 19 мая. Что касается Александра Большунова, то с ним всё хорошо, перед отъездом в Крым он проводил самостоятельные тренировки», — цитирует Бородавко ТАСС.

По его словам, сбор в Крыму стартует 15 мая и завершится 3 июня. Его группа отправится туда на поезде. Сбор пройдёт в посёлке Морском.

«Поезд до Симферополя идёт более суток, но я думаю, что за это время спортсмены не успеют потерять форму. А всё пропущенное обязательно наверстаем на первых же тренировках», — пояснил он.

В группу Бородавко, помимо Спицова, входят олимпийские чемпионы Алексей Червоткин, Наталья Непряева и Юлия Ступак, призёры Олимпийских игр Александр Терентьев и Иван Якимушкин, а также Никита Денисов, Артём Мальцев, Мария Истомина и Дарья Непряева.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропустит первый сбор в группе Сорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить