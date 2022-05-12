Олимпийский чемпион Устюгов пропустит первый сбор в группе Сорина

Тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов не примет участия в тренировочном сборе в рамках подготовки к новому сезону.

30-летний лыжник из Ханты-Мансийска первый сбор проведёт самостоятельно. Все остальные лыжники примут участие в сборе, который начнётся 15 мая в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика), сообщает «Матч ТВ».

Устюгов вошёл в состав команды Сорина после ухода из сборной России тренера Маркуса Крамера. В новой группе он продолжит тренироваться по планам немецкого специалиста. Крамер заявил, что составит для Устюгова тренировочный план. Позже лыжник сможет присоединиться к его группе на тренировочных сборах за границей. 59-летний немецкий тренер возглавил сборную Италии.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожелала Крамеру удачи на посту тренера сборной Италии по лыжным гонкам.