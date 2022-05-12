Олимпийский чемпион Устюгов пропустит первый сбор в группе Сорина

Короткая ссылка
Тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов не примет участия в тренировочном сборе в рамках подготовки к новому сезону.
Олимпийский чемпион Устюгов пропустит первый сбор в группе Сорина
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

30-летний лыжник из Ханты-Мансийска первый сбор проведёт самостоятельно. Все остальные лыжники примут участие в сборе, который начнётся 15 мая в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика), сообщает «Матч ТВ».

Устюгов вошёл в состав команды Сорина после ухода из сборной России тренера Маркуса Крамера. В новой группе он продолжит тренироваться по планам немецкого специалиста. Крамер заявил, что составит для Устюгова тренировочный план. Позже лыжник сможет присоединиться к его группе на тренировочных сборах за границей. 59-летний немецкий тренер возглавил сборную Италии.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожелала Крамеру удачи на посту тренера сборной Италии по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить