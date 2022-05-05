Вяльбе пожелала Крамеру удачи на посту тренера сборной Италии по лыжным гонкам

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о назначении Маркуса Крамера на пост главного тренера сборной Италии.
Вяльбе пожелала Крамеру удачи на посту тренера сборной Италии по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Хочу пожелать Маркусу удачи на новом посту, я знаю ребят, с которыми он будет работать. Мы к ним очень хорошо относимся, как и ко всем своим конкурентам. Я была рада работать с ним, он очень многое сделал для наших молодых тренеров», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По её словам, благодаря немецкому специалисту она знает менталитет иностранцев и как работают иностранные наставники. 

«Всё, что нам нужно, мы от него получали. Надеюсь, что и он многое получил. Верю в то, что мы будем продолжать общение», — добавила Вяльбе.

Напомним, что Крамер стал тренером сборной России в 2015 году и ушёл из национальной команды в 2022-м в связи с тем, что из-за санкций было проблематично решить вопрос по поводу его зарплаты.

Ранее Вяльбе заявила, что не планирует сниматься с выборов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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