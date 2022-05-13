Ребров рассказал, откуда пошла примета целовать штангу

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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, ныне входящий в тренерский штаб красно-белых, рассказал, как зародилась примета целовать штангу.
Ребров рассказал, откуда пошла примета целовать штангу
  • РИА Новости

«В одной из игр было волнение, я привычно пошёл стучать штанги перед стартовым свистком. Обычно в конце матча ритуал повторялся, но в тот раз я сыграл здорово, команда победила. Поэтому решил на радостях поцеловать штанги», — написал Ребров в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что в повседневной жизни не верит в различные приметы.

Ребров провёл за московскую команду 131 матч, в которых пропустил 151 мяч и отстоял 47 матчей на ноль.

Ранее Ребров рассказал, как нападающий «Спартака» Квинси Промес убедил иностранных игроков остаться в составе столичной команды.

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