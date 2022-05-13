Романцев считает, что «Спартак» может побороться за медали в следующем сезоне

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил перспективы столичной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Романцев считает, что «Спартак» может побороться за медали в следующем сезоне
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«Некоторые игроки «Спартака» подходят под комбинационный стиль, некоторые нет. Команда укомплектована на тройку. При правильной работе они должны войти в топ-3 в следующем году», — приводит слова Романцева Sport24.

За два тура до конца «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 37 очками.

Следующий матч красно-белые проведут с «Зенитом» 15 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее Романцев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Динамо» в финале Кубка России.

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